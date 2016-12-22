Не бойся Пермь переменить

Редакция Пермской школьной газеты "Перемена-Пермь" объявляет старт Фестиваля детско-юношеских журналистских проектов "Переменим Пермь" и приглашает принять участие школы в семи увлекательных экспедициях: "Экологический театр", "Птицы расскажут", "Зеленые профессии", "Репортеры без границ", "Легенда о дереве", "Юные синоптики" и "Космический сквер". В этом году фестиваль посвящен Году экологии в России. Результатом фестиваля станут сотни детских текстов, учебно-исследовательские работы, волонтерские акции, проекты и многое другое. Оргкомитет принимает заявки до 30 декабря 2016 года.



