← Быстрее, выше, сильнее: Новости спорта в Перми
Не бойся Пермь переменить
Редакция Пермской школьной газеты "Перемена-Пермь" объявляет старт Фестиваля детско-юношеских журналистских проектов "Переменим Пермь" и приглашает принять участие школы в семи увлекательных экспедициях: "Экологический театр", "Птицы расскажут", "Зеленые профессии", "Репортеры без границ", "Легенда о дереве", "Юные синоптики" и "Космический сквер". В этом году фестиваль посвящен Году экологии в России. Результатом фестиваля станут сотни детских текстов, учебно-исследовательские работы, волонтерские акции, проекты и многое другое. Оргкомитет принимает заявки до 30 декабря 2016 года.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Быстрее, выше, сильнее: Новости спорта в Перми
Пермяки вяжут шарф для главного Деда Мороза страны
Полиция Перми предупреждает о «новогоднем» мошенничестве
В краевом конкурсе «Доступная среда» победил Соликамск
Пермь зажигает новые звезды русского бильярда
Не пустили газовиков — зайдет полиция
В Прикамье пришли новые холода
Пермским край заключил соглашение с РЖД на 3 года
Электронные проездные: УФАС направило предостережение главе Перми
Пермские многоэтажки вторую неделю живут без тепла и горячей воды
Добавить комментарий: