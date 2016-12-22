Быстрее, выше, сильнее: Новости спорта в Перми

Смотрите последние спортивные новости региона в программе "Вести-Спорт" на канале "Россия-24". В этом выпуске:

- Молодёжка "ПАРМЫ" вышла в полуфинальный этап первенства ДЮБЛ.

-Лучших лыжников Перми определяли на базе "Прикамье". На лыжню вышли более 150 спортсменов самых разных возрастов.

-В бильярдном клубе "Спорт - холл" прошел финал Первенства Пермского края по русскому бильярду среди юниоров в возрасте до 18 лет.

- В Челябинске стартует 3-дневный чемпионат страны по фигурному катанию. От Пермского края в турнире примут участие спортивная пара Анастасия Полуянова и Максим Селькин, а также одиночник Петр Пьянков. Желаем нашим фигуристам удачи.