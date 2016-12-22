Быстрее, выше, сильнее: Новости спорта в Перми
Смотрите последние спортивные новости региона в программе "Вести-Спорт" на канале "Россия-24". В этом выпуске:
- Молодёжка "ПАРМЫ" вышла в полуфинальный этап первенства ДЮБЛ.
-Лучших лыжников Перми определяли на базе "Прикамье". На лыжню вышли более 150 спортсменов самых разных возрастов.
-В бильярдном клубе "Спорт - холл" прошел финал Первенства Пермского края по русскому бильярду среди юниоров в возрасте до 18 лет.
- В Челябинске стартует 3-дневный чемпионат страны по фигурному катанию. От Пермского края в турнире примут участие спортивная пара Анастасия Полуянова и Максим Селькин, а также одиночник Петр Пьянков. Желаем нашим фигуристам удачи.
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