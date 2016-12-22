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Пермяки вяжут шарф для главного Деда Мороза страны
Пермяки вяжут шарф для главного Деда Мороза страны. Праздничная акция объявлена в Доме Мешкова в Перми. Теперь каждый желающий может прийти в Пермский краеведческий музей, взять спицы и присоединиться к вязке такого шарфа, причём любыми нитками и любым узором. На сегодняшний день посетители связали уже больше двух метров. Процесс оказался заразительным. Корреспондент "Вестей" тоже приложил свою руку к процессу создания новогоднего шарфа для зимнего волшебника. Вяжут и сами сотрудники музея, но исключительно в свободное от работы время. Акция продлится до 25 декабря. Далее готовый шарф и фотографии его создателей отправятся в Великий Устюг.
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