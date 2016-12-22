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Полиция Перми предупреждает о «новогоднем» мошенничестве
О небывалой активности мошенников в интернет-торговле заявляют в пермском полицейском главке. Ситуация повышенного спроса на товары со скидкой и низкой ценой в преддверии Нового года даже заставила полицейских выпустить специальную инструкцию, как не попасться на удочку и не остаться без денег.
Лицо Николай попросил не показывать - ситуация неприятная. Нашёл в сети объявление о продаже породистого кота, такого как раз хотела жена. Решил подарить ей на Новый Год, связался с продавцом, тот попросил часть денег перевести заранее, что молодой человек и сделал.
Николай: "Мы договорились встретиться, но это не в Перми, на вокзале. Я приехал, ждал, ждал, так никого и не дождался!".
Это - проблема. Интернет-мошенники на пике активности - вплоть до того, что на сайте полиции выложили подробную инструкцию, как уберечь себя от этого зла. Призывают к повышенной бдительности. Особенно, когда речь идёт о схеме «деньги вперёд»
Мария Овчинникова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Пермскому краю: "Необходимость получения предоплаты могут обосновать срочностью продажи, невозможностью встретиться с продавцом для оплаты товара наличными".
По сути всё крутится вокруг предоплаты. Деньги просят вперёд, идёт ли речь о продаже недвижимости, трудоустройстве или покупке автомобиля - так что дополнительные вопросы при переговорах необходимы, чтобы избежать финансовых потерь.
Жертвами могут стать и покупатели, и продавцы. Это ещё один из способов - когда уже покупатель излишне активен и любознателен. И просит сверх того, что требуется.
Для зачисления денег на карту нужны фамилия, имя, отчество и номер карточки получателя. Если спросят какие-то дополнительные данные, велика вероятность того, что это мошенники, которые хотят увести деньги со счёта.
Юлия интернет-торголвей занимается три года и то, что мошенники изобретательны, знает прекрасно. С интернет-магазинами проще, уверена она - о них можно собрать информацию, связаться с владельцами, встретиться. А вот общаясь с частными лицами, лучше просто не рисковать, даже если цену дают вдвое ниже.
Юлия Ежова, интернет-предприниматель: "От физического лица другому физическому лицу, это только фактическая оплата, по факту! То есть увидел товар - заплатил деньги".
А скоро Новый Год, и на следующей неделе можно ожидать всплеск активности покупателей, а значит, и мошенники будут где-то рядом, пытаясь сбыть несуществующий товар. Николай уже обжёгся, так что теперь платить вперёд больше не собирается вообще.
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