В краевом конкурсе «Доступная среда» победил Соликамск

Деньги на доступную для всех без исключения среду получат только те, кто действительно что-то меняет к лучшему. В Пермском крае подводят итоги конкурса на создание достойных условий для маломобильных групп граждан. Победил Соликамский район.

На ощупь, с помощью социально-адаптивного щита, малыши в детском саду "Вишенка" в Чусовом познают мир. Это совместная находка воспитателей и родителей. Учебному заведению более 50 лет, и оно сегодня одно из самых востребованных. Сюда привозят малышей со всего района.

Ирина Якунцова, заведующая детским садом № 8 «Вишенка» г. Чусовой: "Ребятки у нас разные, с разными заболеваниями и они у нас находятся целый день".

В Чусовском районе, участвовавшем в краевом конкурсе «Доступная среда», сегодня обновляют инфраструктуру образовательных учреждений и закупают современное оборудование.

Октябрьский район такде стал призером краевого конкурса. Новое здание музея стало доступно для всех, в буквальном смысле этого слова. На месте бывшего типографского зала открылась комната для районного общества инвалидов.

Сергей Целищев, директор Октябрьского районного музея: "В 2014 году мы переехали в это здание. Сейчас мы открыты для всех".

Победитель 2016 года - Соликамский район. Сегодня здесь активно создаются условия для маломобильных групп населения не только в городе, но и на селе. В школах появляются пандусы, кабинеты лечебной физкультуры, спортивные площадки и современные сенсорные комнаты.

Павел Фокин, заместитель министра социального развития Пермского края: "В 2016 году номинантами стало три территории: Чусовской район, Соликамский, Октябрьский район, которые показали лучшие программы, лучшее видение того, каким образом они достигают тех результатов по доступной среде, которые необходимы".

Конкурс «Доступная среда» стартовал еще в июле этого года. В 2016 году в нем приняло участие больше половины муниципалитетов Пермского края. Соликамск уже который раз несмотря на статус северной территории доказывает, что в нем есть все необходимое для безбарьерной жизни инвалидов.

Номинанты краевого конкурса сегодня из бюджета получают дополнительные средства на реализацию проектов для создания безбарьерной среды в своих территориях. Чтобы она была действительно доступна вне зависимости от удаленности того или иного района.