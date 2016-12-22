Пермь зажигает новые звезды русского бильярда

В бильярдном клубе "Спорт - холл" прошел финал Первенства Пермского края по русскому бильярду среди юниоров в возрасте до 18 лет. Более 100 юных спортсменов в течение года бились за право попасть в финал этих престижных состязаний и уже в финале побороться за право называться настоящими профессиональными спортсменами, так как именно по итогам Первенства краевая Федерация бильярдного спорта имеет право присуждать победителям спортивные разряды. Кроме того, призовые места в этих соревнованиях открывают двери молодым спортсменам для участия и в турнирах российского и международного уровня в составе сборной команды Пермского края.

Константин Горбунов, вице-президент ФБСР Пермского края: "В течение года прошло 9 туров и сегодня собрались сильнейшие игроки, будет выделен абсолютный чемпион, серебряный призер и бронзовый призер в первенстве Пермского края по русскому бильярду".



Кстати, уровень пермских юных биллиардистов значительно вырос буквально за какие -то 2-3 года, и основой тому стали прекрасный тренерский состав и к весьма неплохие условия для тренировок спортсменов, как в Перми так и городах региона.

Главной звездочкой турнира и всего этого года стала пермячка Дарья Богданова, которой покорилась вершина Чемпионата России по русскому бильярду среди юниоров.

Дарья Богданова, чемпионка России - 2016 года среди юниоров до 16 лет по русскому бильярду: "Турнир проходил в двух подгруппах. Я проходила в младшей подгруппе. Комфортная обстановка турнира, столы, свет. Не было нервов, поэтому все получилось".