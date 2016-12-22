Не пустили газовиков — зайдет полиция
Нежданные гости на пороге пермяков. О старте масштабных проверок газового оборудования заявили в краевом МЧС. Накануне рейд прошел в Пермском районе.
Еще до конца этого года проверят газовые плиты и котлы в городских квартирах и частных домах. В состав специально созданных комиссий кроме инженеров войдут сотрудники МЧС, районной администрации и полиции. Все плиты должны находиться на учете газовой службы, быть грамотно установленными и проверяться не реже, чем раз в три года. Все газовые коммуникации «прощупают» специальным прибором, регистрирующим даже небольшие утечки пропана из труб или соединений. Если нормы нарушены – газ перекроют.
Павел Казаринов, инспектор отдела надзорной деятельности по Пермскому муниципальному району МЧС России по Пермскому краю: "Напоминаем, особенно людям пожилого возраста, которые очень часто на себя надевают платки, халаты, что отвис ткани может попасть в горящую плитку - и происходит возгорание".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
В Прикамье пришли новые холода
Пермским край заключил соглашение с РЖД на 3 года
Электронные проездные: УФАС направило предостережение главе Перми
Пермские многоэтажки вторую неделю живут без тепла и горячей воды
В Пермском крае начинаются масштабные проверки газового оборудования
Общественный совет при ГУВД обновил состав
Сергей Федотов: «Наши зрители не успевают удивляться!»
Пермский край умеет фестивалить
МЧС переходит в режим повышенной готовности
Мюзиклу «Доктор Живаго» - 10 лет
Добавить комментарий: