Не пустили газовиков — зайдет полиция

Нежданные гости на пороге пермяков. О старте масштабных проверок газового оборудования заявили в краевом МЧС. Накануне рейд прошел в Пермском районе.

Еще до конца этого года проверят газовые плиты и котлы в городских квартирах и частных домах. В состав специально созданных комиссий кроме инженеров войдут сотрудники МЧС, районной администрации и полиции. Все плиты должны находиться на учете газовой службы, быть грамотно установленными и проверяться не реже, чем раз в три года. Все газовые коммуникации «прощупают» специальным прибором, регистрирующим даже небольшие утечки пропана из труб или соединений. Если нормы нарушены – газ перекроют.

Павел Казаринов, инспектор отдела надзорной деятельности по Пермскому муниципальному району МЧС России по Пермскому краю: "Напоминаем, особенно людям пожилого возраста, которые очень часто на себя надевают платки, халаты, что отвис ткани может попасть в горящую плитку - и происходит возгорание".