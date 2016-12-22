В Прикамье пришли новые холода
Морозы отступили, но ненадолго. 21 декабря жители пережили самую холодную ночь за несколько последних лет. Самую низкую температуру по краю зафиксировали в Осе. Столбик термометра показал -40. Также 40-градусные морозы зарегистрировали в Чермозе, Кыну, Ныробе и Вае. Такое похолодание ниже среднестатистической нормы для нашего региона на 20 градусов. Утро в Пермском крае температура поднялась на 10-15 градусов в разных районах. Но в ближайшие дни может похолодать до -37. По сообщениям синоптиков, похолодание начнется на севере края и на юге 22 декабря. В четверг в Перми ожидается -25..-27, а под вечер до -30. На востоке края до -37.
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