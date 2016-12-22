Пермским край заключил соглашение с РЖД на 3 года

Губернатор Виктор Басаргин и начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов подписали трехлетнее соглашение о сотрудничестве между Пермским краем и ОАО «РЖД». В том числе речь идет о развитии Березниковско-Соликамского узла и реконструкции железнодорожного вокзала "Пермь-2", строительство которого начнется в 2018 году. Также документ предполагает сотрудничество в развитии пригородных, городских, межрегиональных пассажирских и грузовых перевозок.

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края: "Новое соглашение - это, безусловно, новые обязательства. Они все выверены, это и пригородные перевозки, это и развитие экономики. Поэтому я очень рад, что мы подписываем документ на трехлетний период, как раз на период нашего бюджетного процесса".

Компания «Трансстрой» намерена вложить в проект создания в краевой столице транспортно-пересадочного узла, включающего в себя реконструкцию существующего вокзала Пермь-2, порядка 8 млрд. рублей. По словам инвестора, пермский объект обещает быть самым функциональным и масштабным в России. На его месте планируется разместить современный железнодорожный вокзал, автовокзал для пригородных и городских перевозок, многоуровневые паркинги, гостиницы и коммерческие помещения. Кроме того, городским властям поручено провести реконструкцию улицы Строителей, которая позволит напрямую выезжать на трассу к аэропорту.

Алексей Миронов, начальник Свердловской железной дороги: "В следующем году мы успешно должны будем начать этот проект и в течение 2,5-3 лет мы должны завершить и сдать в городе новый современный вокзал. Наше сотрудничество в дальнейшем будет еще больше набирать темпы, и мы дадим новое качество в последующие годы".