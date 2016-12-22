Электронные проездные: УФАС направило предостережение главе Перми

Электронные проездные, вызвавшие столько споров среди пермяков, с 1 января в краевой столице вряд ли появятся. Громкое заявление сделал глава Управления антимонопольной службы Антон Удальев. Фактически он заявил о невозможности запуска системы без акта о порядке технического присоединения. Проще говоря, одного договора с перевозчиками сегодня недостаточно, необходимо прописать четкий алгоритм действий, как присоединиться к электронной системе учета проездных. И такого документа до сих пор нет, несмотря на многочисленные обращения антимонопольщиков в транспортный департамент. Свои претензии на этот раз УФАС направил напрямую главе Перми.

Антон Удальев, и.о. руководителя УФАС России по Пермскому краю: "Сами перевозчики, имея желание работать с этой системой, не понимают, как это делать. Из-за отсутствия акта о порядке технического присоединения к этой системе. И мы не можем сказать, какие проблемы нас ждут, до тех пор, пока сам потребитель не придет с этой карточкой и у него возникнут или не возникнут проблемы".

Другой вопрос куда более обширен и касается тарифов на тепло на 2017 год, которые буквально накануне утвердила региональная энергетическая комиссия. По мнению антимонопольщиков, все принятые решения РЭКа в этот день можно считать незаконными. Всё потому, что заключение антимонопольной службы не было представлено, а ее представителя даже не пригласили на заседание. Все необходимые документы уже отправлены в Москву и, скорее всего, тепловые тарифы придется пересмотреть.