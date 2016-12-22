Пермские многоэтажки вторую неделю живут без тепла и горячей воды

Прокуратура Перми начала проверку домов, переживающих наступившие морозы без тепла и горячей воды. Речь о многоэтажках на улице Веры Засулич, где после серьезной коммунальной аварии сети так и не были восстановлены.

Ирина Кирсанова, житель дома по улице Веры Засулич, 50А: "Вода из крана бежит не горячая, а ледяная".

И так уже две недели - рассказывает Ирина Кирсанова. У некоторых её соседей и вовсе нет тепла в квартирах. Минувшей ночью здесь пытались согреться, затыкая окна одеялами.

Ирина Кирсанова, житель дома по улице Веры Засулич, 50А: "У нас середина дома практически без отопления".

8 декабря здесь произошла коммунальная авария, после которой дома остались без отопления.

Если ситуация с отоплением хотя бы в части квартир уже налаживается, то воду греть до сих пор приходится всем жильцам шести многоэтажек. Игорь Субботин проблему видит ещё и в том, что тепловой пункт принадлежит частному лицу.

Игорь Субботин, житель дома по улице Веры Засулич, 50А: "Он сказал - вся проблема в управляющей компании. И якобы вам нужно выбирать другую управляющую компанию - управляющую компанию «ЖУК», насколько знаю, собственником которой он и является".

Владелец ЦТП Александр Микрюков своё - частное - лицо открывать не спешит. Впрочем, по телефону заявил, что собственной управляющей компании у него нет. Для восстановления горячего водоснабжения единственный выход - ждать потепления, а что касается отопления, свою часть работы в тепловом пункте, со слов владельца, выполнили.

Александр Микрюков, владелец ЦТП: "Если работники управляющей компании не компетентны, не знают, как запускать систему отопления, не знают, как регулировать-балансировать гидравлику системы отопления, это их проблемы".

В УК «Гарант-сервис» утверждают, что компетентных сотрудников у них достаточно - не хватает некоторых деталей для законной работы ЦТП. Как заявила директор компании, за горячую воду УК действительно не платит - но только потому что не предоставлены тарифы, утвержденные в региональной службе по тарифам.

Ольга Козий, директор УК «КД-Гарант-сервис»: "Я готова платить - принесите мне полный пакет документов, согласно которому вы признаны поставщиком услуги. Ну, вы представляете - сегодня частное лицо за 5 копеек продаёт, завтра непонятно за сколько".

Как утверждают жильцы, они исправно платят за услуги ЖКХ, при этом совершенно не имеют ни сил, ни времени разбираться в конфликте. Так и не дождавшись решения проблемы, сегодня решили обратиться в районную прокуратуру.

Свои подписи поставили полсотни человек - это только те, что удалось собрать за один вечер. Обращения направили городским депутатам и в администрацию района - с надеждой, что Новый год встретят в тепле.