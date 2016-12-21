В Пермском крае начинаются масштабные проверки газового оборудования

В поселке Кондратово прошла проверка газового оборудования. Проверить оборудование могут как в многоэтажке, так и в обычном частном доме, где есть газовые конфорки. В составе комиссии, помимо инженеров, сотрудники МЧС, районной администрации, сельский участковый. Ведь двери таким проверкам открывают редко.

Как правило, все плиты должны находиться на учете газовой службы, быть грамотно установленными и проверяться не реже, чем раз в три года. Юлении Анкудиновой два месяца назад исполнилось 100 лет. Своей плитой она пользуется каждое утро, когда готовит завтрак.

Юления Анкудинова житель п. Кондратово: "Не помню, чтобы когда последний раз плиту ремонтировали".

Все газовые коммуникации проверяют специальным прибором, регистрирующим даже небольшие утечки метана из труб или соединений, и на месте принимают решение о дальнейшей эксплуатации.

Подобные проверки будут проходить в течение последних дней перед новым годом во всех территориях Пермского края. В сильные морозы газовое оборудование используется чаще, и в случае поломок может стать причиной серьезных пожаров.