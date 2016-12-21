← Общественный совет при ГУВД обновил состав
Пермские многоэтажки вторую неделю живут без тепла и горячей воды →
В Пермском крае начинаются масштабные проверки газового оборудования
В поселке Кондратово прошла проверка газового оборудования. Проверить оборудование могут как в многоэтажке, так и в обычном частном доме, где есть газовые конфорки. В составе комиссии, помимо инженеров, сотрудники МЧС, районной администрации, сельский участковый. Ведь двери таким проверкам открывают редко.
Как правило, все плиты должны находиться на учете газовой службы, быть грамотно установленными и проверяться не реже, чем раз в три года. Юлении Анкудиновой два месяца назад исполнилось 100 лет. Своей плитой она пользуется каждое утро, когда готовит завтрак.
Юления Анкудинова житель п. Кондратово: "Не помню, чтобы когда последний раз плиту ремонтировали".
Все газовые коммуникации проверяют специальным прибором, регистрирующим даже небольшие утечки метана из труб или соединений, и на месте принимают решение о дальнейшей эксплуатации.
Подобные проверки будут проходить в течение последних дней перед новым годом во всех территориях Пермского края. В сильные морозы газовое оборудование используется чаще, и в случае поломок может стать причиной серьезных пожаров.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Общественный совет при ГУВД обновил состав
Сергей Федотов: «Наши зрители не успевают удивляться!»
Пермский край умеет фестивалить
МЧС переходит в режим повышенной готовности
Мюзиклу «Доктор Живаго» - 10 лет
«Молот - Прикамье» продолжает беспроигрышную серию
4 пермяка заболели гонконгским гриппом
Пермский цирк сменил арену на гигантский бассейн
Нейрохирурги знают, как обезвредить в голове бомбу замедленного действия
В Перми на подземной парковке горел автомобиль
Добавить комментарий: