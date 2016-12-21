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Общественный совет при ГУВД обновил состав
Оценить полицейских и их работу в новом году предстоит обновленному общественному совету при ГУВД. В новый состав вошли пермские общественники, представители культурной, информационной среды, а так же медики и члены ОНФ. Председателем совета уже по-традиции был избран Владимир Микляев - член общественной организации «Общественное согласие и развитие». В 2017 году членам совета предстоит участвовать в мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений, информировать пермяков о работе полиции, и главное - анализировать мнения граждан о деятельности органов внутренних дел и доводить информацию до руководителей.
Виктор Кошелев, начальник ГУ МВД России по Пермскому краю: "Общественный совет - это тот мостик, который дает возможность нам иметь связь с обществом, с жителями Пермского края".
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