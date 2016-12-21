Сергей Федотов: «Наши зрители не успевают удивляться!»
Театр "У моста" в декабре представляет сразу три премьеры: "Плот мертвецов" Харальда Мюллера и одну из самых загадочных пьес Уильяма Шекспира - "Макбет" Уильяма Шекспира и перед самым Новым годом - музыкальный спектакль "Ханума". В гостях у "Новостей культуры" художественный руководитель театра "У Моста" Сергей Федотов.
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