Пермский край умеет фестивалить

В Пермском крае в фестивалях недостатка нет. "Новости культуры" сделали обзор самых ярких и значимых фестивалей 2016 года.

2016 год для поклонников классической музыки бесспорно запомнится VI фестивалем Дениса Мацуева. На пермской сцене встретились два выдающихся маэстро - народный артист России Денис Мацуев и народный артист СССР Юрий Башмет. Один из самых востребованных музыкантов Денис Мацуев много времени отдает общественной деятельности. Вот почему за все 6 лет существования фестиваля гала-концерт юных музыкантов Пермского края - стипендиатов фонда "Новые имена" уже стал доброй традицией.

Денис Мацуев, народный артист России: "Искорки со всего Пермского края. В этом году рекордное количество, по-моему, около ста человек приехало на эти прослушивания. Вот это самый трогательный момент".

В Прикамье сделал свою остановку и специальный поезд, на котором музыкальный марш - бросок совершили участники Московского Пасхального фестиваля Валерия Гергиева. В Пермь Симфонический оркестр Мариинского театра с маэстро Гергиевым прибыл спецрейсом из Сирийской Пальмиры.

Валерий Гергиев, Художественный руководитель Мариинского театра, дирижер: "Мне кажется одинаково важным выступить и в Пальмире и в Перми, потому что и здесь исторически важный театр и там, там театру около 2000 лет истории".

Год Российского кино в Перми поддержали Международным Кинофорумом "Золотой Витязь". В этом году он вновь объединил все виды искусства: кино, театр, музыку, литературу, а также известных представителей кинематографа. Фестиваль берет свое начало девяностые годы. Как говорит президент кинофорума и его идейный вдохновитель Николай Бурляев, на "Золотой Витязь" попадают только избранные ленты и актеры.

Николай Бурляев, Народный артист России: "25 лет назад, когда мы начинали создавать этот кинофорум, а создавали вопреки всему абсолютно, на нас глядели косо, что это за девиз избрал "Золотой витязь"? За нравственные идеалы, на возвышение души человека!".

В дни славянской письменности и культуры в Перми прошел масштабный фестиваль хоров. Главной изюминкой выступления стало исполнение сводным хором кантаты "Александр Невский" Сергея Прокофьева. В фестивале приняли участие и семь детских коллектив Перми. Также на празднике состоялась премьера песни Александры Пахмутовой "Букварь".

Главными участниками множества фестивалей, которые прошли в Перми и Пермском крае в этом году, стали дети. Творческий конкурс-фестиваль "Дарования Прикамья", XII фестиваль искусств имени Кабалевского "Наш Пермский край" и другие музыкальные, танцевальные фестивали прошли при поддержке министерства культуры Пермского края.

Игорь Гладнев, министр культуры Пермского края: "В рамках реализации государственных заданий, всех проектных направлений, которые у нас есть, всех традиционных фестивалей, которые мы проводили. Если вы внимательно посмотрите, чрезвычайно важна роль подрастающего поколения, роль молодежи, роль родительского сообщества в осознании и понимании того, что формирование личности производится с самого детства".

Широкое фестивальное движение Прикамья плавно переходит в 2017 год. В новом году жители Пермского края вновь смогут насладиться духовной музыкой на фестивале "Звоны России", узнать новые " Тайны горы Крестовой", окунуться в мир циркового искусства "Белой магии" и принять участие в других, ставших любимыми для пермяков, фестивалях.