Мюзиклу «Доктор Живаго» - 10 лет

Пермский академический Театр - Театр представил зрителям премьеру на малой сцене - спектакль "Любовь во множественном числе". Это пластическая история, но без участия артистов балетной труппы. В постановке заняты ведущие актеры драмы.

А в канун Рождества в Театре - Театре отметят юбилей мюзикла "Доктор Живаго" по мотивам романа Бориса Пастернака. Целое десятилетие постановка пользуется неизменным успехом у публики. Премьера спектакля состоялась 30 декабря 2006 года. На тот момент это была лишь вторая постановка в жанре музыкального спектакля. Стоит отметить, что на протяжении всего десятилетия состав исполнителей главных ролей практически не менялся. И сегодня спектакль ведут первые артисты театра. В главной роли выступает Вячеслав Чуистов. Лару играет Ольга Пудова и Анна Сырчикова. За эту роль Анна была удостоена городской премии в сфере культуры и искусства имени народной артистки СССР Лидии Мосоловой.