«Молот - Прикамье» продолжает беспроигрышную серию
Продолжает беспроигрышную трёхматчевую серию в чемпионате страны высшей хоккейной лиги "Молот - Прикамье". Под руководством нового тренера Сергея Вострикова "молотобойцы" одержали вторую победу подряд. Первым поверженным соперником был "Химик" из Воскресенска, с ними хозяева разобрались со счётом 4:1. Следующим гостем пермского льда стал ТХК из Твери, занимающий 2-ю строчку против 6-ой, хозяйской, в таблице чемпионата.
Первый период пермяки лидерам проиграли вчистую - 1:3. Но "Молот-Прикамье" не раскис и ответил. Точным на добивании был Марат Зарипов - 2:3, "голом в раздевалку" улучшил статистику Анатолий Раенко. В 3-м отрезке хоккеисты из Твери заиграли агрессивнее, частые столкновения добавили игре градус. Дубль Раенко и победный гол Сергея Абрамова поставили точку - 5:3 .
Сергей Востриков, главный тренер ФК "Молот- Прикамье": "Во втором периоде мы в раздевалке с ребятами поговорили и внесли коррективы. Ребятам - спасибо, проявили характер. Вот в таких тяжелых играх проверяется характер и растет команда. Второй период выиграли. Третий - продолжали в том же духе и считаю, что заслуженно победили".
После третьей победы подряд "молотобойцы" в своем активе имеют 42 очка, но в турнирной таблице ВХЛ пока по-прежнему занимают двадцатое место.
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