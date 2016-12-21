МЧС переходит в режим повышенной готовности

За 10 дней до Нового года в МЧС перешли на режим повышенной готовности, который продлится до 9 января. Во всех подразделениях организованы дежурства, чтобы обеспечивать постоянную готовность к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Заканчиваются проверки мест проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей, персонал обучают действиям в случае возникновения пожара или другого ЧП. Всего для обеспечения пожарной безопасности на период новогодних и рождественских праздников планируется задействовать полторы сотни сотрудников госпожнадзора и более 500 сотрудников федеральной противопожарной службы и противопожарной службы Пермского края.