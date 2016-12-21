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4 пермяка заболели гонконгским гриппом
В Пермском крае четыре человека заболели гонконгским гриппом. Как сообщили в Роспотребнадзоре, за минувшую неделю врачи поставили диагноз ОРВИ и грипп 23, 5 тыс. пациентам. Показатель заболеваемости превысил эпидемический порог на 8,9%. С острыми симптомами болезни было госпитализировано 497 человек, в том числе 424 ребенка. У четверых пациентов был выявлен вирус гонконгского гриппа (H3N2). В остальных случаях преимущественно циркулируют вирусы негриппозной этиологии: риновирусы, аденовирусы.
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