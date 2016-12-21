Пермский цирк сменил арену на гигантский бассейн

Пермский цирк сменил привычную арену на гигантский бассейн. Теперь здесь настоящий цирк на воде.

Вместо привычной арены - огромный бассейн. Но канатоходцы как всегда выше этого. Екатерина Максимова - обладательница множества рекордов по хождению на канате без страховки на открытом воздухе. И под куполом цирка уже кажется не так страшно, как над пропастью или водопадом.

Екатерина Максимова, канатоходец: "На открытом, безусловно, страшнее. Безусловно, очень интересно. А сказать, где лучше, я не могу, я люблю все, чем я занимаюсь".

На своем сказочном пути Снегурочка столкнется с шимпанзе, в поведении которого больше человеческого, чем можно себе представить, забавными гусями, которые все-таки сбежали от бабуси. А ближе к антракту встретится и с силачами, которые многим знакомы как финалисты из «Минуты славы». За свою карьеру в щепки они разломали не одно бревно.

Дмитрий Надолинский, атлет: "Каждое представление так. Если собрать все эти представления за год, можно дом построить из этих бревен".

Цирк на воде дает возможность показать во всей красе и русалок, и цветение почти настоящих водных цветов. А перевести дух от проделок морского котика Айсберга можно уже в антракте, где каждый желающий может получить свой сладкий подарок от Деда Мороза.

Новогодняя экзотика, это когда под елкой вместе с подарками можно найти питона или, например, нильского крокодила. Но на представлении цирка на воде и это становится возможным.

Экзотика - это еще и 7-метровые фонтаны, струи которых вырываются из 500 форсунок, создавая вокруг артистов водяную завесу и еще раз позволяя зрителю погрузиться в сказку.