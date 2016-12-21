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Нейрохирурги знают, как обезвредить в голове бомбу замедленного действия

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нейрохирурги

В Перми совместно со столичными нейрохирургами проведены новые для Прикамья микрохирургические операции по лечению разорвавшихся аневризм головного мозга.

На экране мобильного телефона Валерия Лазарева, профессора кафедры нейрохирургии, десятки снимков. То, что на них изображено - он называет не иначе, как «замедленной бомбой» в голове человека. Но речь не о взрывных устройствах, а о тонком сосуде, который из-за различных причин неожиданно наполняется кровью и может лопнуть - это и есть бомба, которая в любой момент может привести к кровоизлиянию в мозг.

Нейрохируги на подобных операциях часто сравнивают себя с саперами. При минимальном операционном вмешательстве им нужно сделать ювелирную работу. У Олега Лякова смертельно опасный недуг был обнаружен совсем недавно. Уже через несколько часов он на операционном столе.

Олег Ляков, пациент ГАУЗ "ГКБ №4": "Настроение боевое, не надо падать духом, будем надеяться на лучшее".

На голове у пациента делают разрез не больше рублевой монеты и уже через него совершают все необходимые действия для локализации смертельной угрозы.

На следующий день такие пациенты могут ходить, а через неделю их обычно выписывают. Чтобы снизить летальность от аневризмы сосудов головного мозга, подобных операций в год в Пермском крае нужно проводить больше ста. Потребность в них в регионе весьма ощутима.

Дмитрий Штадлер, заведующий нейрохирургическим отделением ГАУЗ "ГКБ №4": "После оперативного вмешательства пациент восстановился, никакого неврологического дефицита нет, руки, ноги двигаются, он в ясном сознании, сам передвигается по отделению".

В рамках непрерывного обучения пермских нейрохирургов этой операцией руководили врачи из Российской медицинской академии. Новшество заключалось в том, что на время операции проблемный сосуд безопасно выключают и проводят все необходимые действия.

нейрохирурги

Валерий Лазарев, профессор кафедры нейрохирургии Российской медицинской академии: "Мы выступаем в этой хирургии, как саперы. Мы должны по существу обезвредить эту бомбу и сделать это безболезненно для пациента. В среднем эти операции проходят по полтора-два часа".

В Пермском крае сегодня функционирует 14 подобных отделений и четыре центра. И каждый день они помогают больным с тяжелыми формами  вылечить заболевание и продолжать полноценную жизнь.

 

Артём Казин

Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Опубликовано: 21.12.2016 в 12:14 в рубрике - Новости телеканалов

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