В Перми на подземной парковке горел автомобиль

На подземной парковке в ТРК Семья произошло ЧП - загорелся автомобиль. Как сообщили в МЧС по Пермскому краю, на место были отправлены несколько пожарных расчетов, однако владельцу автомобиля удалось потушить пожар самостоятельно при помощи огнетушителя. На месте ЧП в течение нескольких часов работали сотрудники пожарной лаборатории с целью выяснения причин возгорания.