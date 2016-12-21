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В Перми на подземной парковке горел автомобиль
На подземной парковке в ТРК Семья произошло ЧП - загорелся автомобиль. Как сообщили в МЧС по Пермскому краю, на место были отправлены несколько пожарных расчетов, однако владельцу автомобиля удалось потушить пожар самостоятельно при помощи огнетушителя. На месте ЧП в течение нескольких часов работали сотрудники пожарной лаборатории с целью выяснения причин возгорания.
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