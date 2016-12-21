В Перми из-за вспышки гепатита А закрыли детский сад. Сотрудники Роспотребнадзора нашли в саду грубые нарушения санитарных норм - такие, как отсутствие контроля за температурой воздуха, невозможность проводить влажную обработку, дезинфекцию игрушек из-за их материала, а также хранение инвентаря рядом с детскими шкафчиками. В пищевом блоке не работал морозильник, разделка сырых и готовых пищевых продуктов производилась совместно. Владелец учреждения призналась в большей части нарушений и сообщила, что некоторые из них уже устранены. В итоге по решению Кировского районного суда детский сад "Птенчик" по адресу: Маршала Рыбалко закрыт на три месяца.