← Большая балетная премьера: сказка о Золушке стала драмой
В Перми из-за вспышки гепатита А закрыли детский сад
В Перми из-за вспышки гепатита А закрыли детский сад. Сотрудники Роспотребнадзора нашли в саду грубые нарушения санитарных норм - такие, как отсутствие контроля за температурой воздуха, невозможность проводить влажную обработку, дезинфекцию игрушек из-за их материала, а также хранение инвентаря рядом с детскими шкафчиками. В пищевом блоке не работал морозильник, разделка сырых и готовых пищевых продуктов производилась совместно. Владелец учреждения призналась в большей части нарушений и сообщила, что некоторые из них уже устранены. В итоге по решению Кировского районного суда детский сад "Птенчик" по адресу: Маршала Рыбалко закрыт на три месяца.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Большая балетная премьера: сказка о Золушке стала драмой
В Перми открылся Краевой общественный форум
Смертельное ДТП: Водитель КАМАЗа признал вину
Бюджет Перми: бездефицитный и социально направленный
RedMarket: особенная ярмарка авторских вещей
Новая «Золушка» - драма времен «хрущевской оттепели»
В Перми прошел открытый чемпионат ПФО по пейнтболу
А им тепло!
«Мангуст» победил в мировом чемпионате по боксу
ГИБДД: За 3 дня - 5000 нарушений
Добавить комментарий: