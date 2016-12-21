Большая балетная премьера: сказка о Золушке стала драмой

Первая балетная премьера 145-го сезона. В Пермском театре оперы и балета дают «Золушку». Новую версию известной сказки создатели перенесли в 50-е годы прошлого столетия – время хрущевской оттепели. Так что новая «Золушка» - это не сказка, а драма. Главная героиня спектакля - юная балерина, которая готовит партию Золушки в новом балете. На роль принца и одновременно ее руку претендуют сразу двое - звезда Парижской оперы и начинающий советский балетмейстер. А завершается балетная драма в Перми. В новом балете изменили и хореографию - под стать советской эпохе.

Полина Булдакова, балерина Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского: "Присутствуют элементы современной хореографии, это не чистая классика. Вниз головой - это новая поддержка, она у нас в конце балета со Звездочкиным и нужно было приспособиться, чтобы держать равновесие".