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Жительница Перми выдумала рождение двоих детей ради получения маткапитала →
Управление Минюста России по Пермскому краю проведет прием граждан в Краснокамске
Специалисты будут готовы проконсультировать по следующим вопросам: оформление наследственных прав; совершение сделок с недвижимым имуществом (дарение, купля-продажа, рента и пр.); удостоверение прочих сделок (брачный договор, соглашение о разделе имущества, нажитого супругами во время брака); получение социальной поддержки участниками СВО и членами их семей; банкротство физических лиц; семейные споры; защита прав потребителей; вопросы исполнительного производства; вопросы деятельности некоммерческих организаций; международная правовая помощь; вопросы регистрации актов гражданского состояния и другие.
Возможна предварительная запись на прием по телефону Управления Минюста: (342) 291-94-82.
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