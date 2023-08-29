Жительница Перми выдумала рождение двоих детей ради получения маткапитала

Орджоникидзевский районный суд г. Перми рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы 1996 года рождения. Она признана виновной по ч. 3 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, в крупном размере).Установлено, что в 2019 году подсудимая представила ложные сведения о рождении 2 детей в территориальные отделы Комитета записи актов гражданского состояния Пермского края, Управления Пенсионного фонда России и Министерства социального развития Пермского края и получила средства материнского (семейного) капитала, а также социальные выплаты и пособия по рождению детей на общую сумму более 936 тыс. рублей. Денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб бюджету РФ в крупном размере."Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 185 000 рублей. Также с виновной взыскана сумма ущерба, причиненного государственным фондам и учреждениям. Приговор суда вступил в законную силу", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.