Жительница Перми выдумала рождение двоих детей ради получения маткапитала
Установлено, что в 2019 году подсудимая представила ложные сведения о рождении 2 детей в территориальные отделы Комитета записи актов гражданского состояния Пермского края, Управления Пенсионного фонда России и Министерства социального развития Пермского края и получила средства материнского (семейного) капитала, а также социальные выплаты и пособия по рождению детей на общую сумму более 936 тыс. рублей. Денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб бюджету РФ в крупном размере.
"Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 185 000 рублей. Также с виновной взыскана сумма ущерба, причиненного государственным фондам и учреждениям. Приговор суда вступил в законную силу", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
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