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Готовность жилищно-коммунального комплекса Прикамья к зиме составляет уже 90%

Сегодня на Совете глав муниципальных образований Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина рассмотрен вопрос подготовки региона к предстоящему отопительному сезону. Дмитрий Махонин подчеркнул, что на сегодняшний день задача перед муниципалитетами – получить все необходимые паспорта готовности и обеспечить фактическую готовность объектов к 15 сентября.
По данным Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края, на сегодняшний день в большинстве муниципальных образований подготовка к отопительному сезону проходит в соответствии с графиком и составляет 90%. Всего к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. в Прикамье необходимо привести в нормативное состояние более 18 тыс. многоквартирных домов, около 4,2 тыс. объектов социальной инфраструктуры и 1,2 тыс. котельных, 3,4 тыс. км тепловых сетей и другое.
Министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Артем Балахнин сообщил, что на особом контроле ведомства находятся два муниципалитета в которых продолжаются работы по модернизации системы теплоснабжения. Это Губахинский округ, где завершается возведение новых модульных котельных в п. Углеуральский и г. Гремячинске. Кроме того, в Красновишерске идет ремонт котельной №11.

Опубликовано: 29.08.2023 в 17:20 в рубрике - Местное время

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