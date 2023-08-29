Готовность жилищно-коммунального комплекса Прикамья к зиме составляет уже 90%

Сегодня на Совете глав муниципальных образований Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина рассмотрен вопрос подготовки региона к предстоящему отопительному сезону. Дмитрий Махонин подчеркнул, что на сегодняшний день задача перед муниципалитетами – получить все необходимые паспорта готовности и обеспечить фактическую готовность объектов к 15 сентября.По данным Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края, на сегодняшний день в большинстве муниципальных образований подготовка к отопительному сезону проходит в соответствии с графиком и составляет 90%. Всего к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. в Прикамье необходимо привести в нормативное состояние более 18 тыс. многоквартирных домов, около 4,2 тыс. объектов социальной инфраструктуры и 1,2 тыс. котельных, 3,4 тыс. км тепловых сетей и другое.Министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Артем Балахнин сообщил, что на особом контроле ведомства находятся два муниципалитета в которых продолжаются работы по модернизации системы теплоснабжения. Это Губахинский округ, где завершается возведение новых модульных котельных в п. Углеуральский и г. Гремячинске. Кроме того, в Красновишерске идет ремонт котельной №11.