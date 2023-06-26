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В Перми закрыли трамвайную остановку возле Главпочтамта
В Перми с субботы на реконструкцию закрыли трамвайную остановку возле Главпочтамта в обе стороны. Пассажиров просят пользоваться соседними остановками – «Улица Максима Горького» и «ЦУМ». Несмотря на все предупреждения, неразберихи избежать не удалось - люди все равно по старой памяти приходят на закрытую остановку, а трамваи проходят мимо. Ремонт трамвайных платформ производится в рамках обновления улицы Ленина.Подробности выяснял Сергей Овчинников.
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