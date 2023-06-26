В Перми сорванный металлический лист повредил припаркованный автомобиль
В Перми сорванный ветром металлический лист повредил припаркованный автомобиль и только чудом не угодил в прохожих. Все случилось возле дома №19 по ул. Крисанова. Это здание недавно реконструировали. Судя по всему, лист металла плохо прикрепили либо забыли убрать.
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