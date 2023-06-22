Вечером на пермской телебашне включат тематическую подсветку
22 июня в День памяти и скорби на телебашнях РТРС будет включена специальная художественная подсветка.
Как рассказали в пресс-службе РТРС, красным цветом, символизирующим пламя свечи и Вечного огня, окрасятся телебашни в Белгороде, Братске, Великом Новгороде, Воронеже, Казани, Костроме, Кызыле, Нальчике, Нижнем Новгороде, Перми, Саранске, Саратове, Тамбове, Улан-Удэ, Черкесске и других городах. На медиафасадах башен отобразится текст «22 июня - День памяти и скорби».
Подсветка на пермской телебашне будет работать с 22:00 22 июня до и 3:00 23 июня.
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