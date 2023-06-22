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В Перми до 29 июня ограничивается проезд по улице Баумана
В Перми в связи с перекладкой теплосети до 29 июня закрывается проезд в обе стороны по улице Баумана на участке от дома по ул. Баумана 15, корп. 5 до ул. Советской армии. Мероприятия реализуются в рамках подготовки к отопительному сезону и необходимы для надежного теплоснабжения жителей, сообщили Пермские тепловые сети. Работы согласованы администрацией Перми. Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.
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