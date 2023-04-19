← Аварийный дом на ул. Уральской, 110 начали огораживать строительным забором
В школах Перми начался приём в 5 и 7 классы с углубленным изучением предметов →
Глава Перми принял участие в голосовании за объекты благоустройства
Кстати, во время недавнего общегородского субботника сотрудники городской администрации приняли участие в наведении порядка, как раз на берегах малых рек - Егошихи и Данилихи. Это те места, которые, по мнению специалистов, дают хорошую возможность создать альтернативную сеть для пешеходов и велосипедистов. Кроме того, это маршруты для туризма, территории для отдыха, исследований или развлечений. И, как следствие - обустройство долин влечёт за собой изменение городского облика и развитие микрорайонов.Дмитрий Андреев, начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми: "Долины малых рек - это наше богатство, они находятся практически в центре города, рядом с каждым жилым районом, и нам важно показать жителям города их ценность, и чтобы отношение людей, жителей близлежащих районов менялось, чтобы они более ответственно относились. Поэтому мы проводим субботники, заказываем работы по расчистке водоохранных зон".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Местное время:
Аварийный дом на ул. Уральской, 110 начали огораживать строительным забором
На Егошихинском кладбище во время реконструкции некрополя повредили надгробья
В прокуратуре пройдет «горячая линия» по правам инвалидов
С 10 апреля в Кировском районе Перми пройдет плановое отключение электричества
6 апреля отключат светофоры на двух перекрестках в центре Перми
Центральный автовокзал Перми утонул в мусоре
Пыль столбом. Как в Перми борются с пылью - шампунем и не только
В Перми на 4 месяца закроют движение транспорта на участке ул. Татьяны Барамзиной
В трех районах Перми теплоэнергетики начинают проверку сетей
К юбилею Перми выпустят транспортные карты с уникальным дизайном
Добавить комментарий: