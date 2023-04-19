Глава Перми принял участие в голосовании за объекты благоустройства

Глава Перми Алексей Дёмкин одним из первых принял участие в голосовании за объекты благоустройства. В краевой столице выдвинуто три проекта: экопарк в долине реки Данилихи, парк культуры и отдыха в Кировском районе или 64-й квартал эспланады, который находится между Театром-Театром и улицей Крисанова. Мэр отдал свой голос за экопарк.Кстати, во время недавнего общегородского субботника сотрудники городской администрации приняли участие в наведении порядка, как раз на берегах малых рек - Егошихи и Данилихи. Это те места, которые, по мнению специалистов, дают хорошую возможность создать альтернативную сеть для пешеходов и велосипедистов. Кроме того, это маршруты для туризма, территории для отдыха, исследований или развлечений. И, как следствие - обустройство долин влечёт за собой изменение городского облика и развитие микрорайонов.Дмитрий Андреев, начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми: "Долины малых рек - это наше богатство, они находятся практически в центре города, рядом с каждым жилым районом, и нам важно показать жителям города их ценность, и чтобы отношение людей, жителей близлежащих районов менялось, чтобы они более ответственно относились. Поэтому мы проводим субботники, заказываем работы по расчистке водоохранных зон".