В школах Перми начался приём в 5 и 7 классы с углубленным изучением предметов
В пермских школах начинается прием заявок на участие в отборе на обучение в 5 и 7 классах на 2023-2024 учебный год по программам с углубленным изучением учебных предметов. В проекте участвуют 16 школ Перми.
До 15 мая необходимо подать заявку и пройти собеседование по результатам действующего портфолио. Затем ребят ждет тестирование по предметам «Русский язык» и «Математика». Если заявки были поданы в несколько школ, то результаты будут автоматически направлены в каждую школу. До 10 июня в личном кабинете необходимо выбрать одну школу, куда планируется впоследствии подавать документы.
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