Аварийный дом на ул. Уральской, 110 начали огораживать строительным забором
Аварийное здание архитектора Мейера на Уральской, 110 начали огораживать строительным забором. Здесь планируется провести глобальную реконструкцию.
Здание не является памятником архитектуры, но его посчитали ценным визуально. В связи с этим его решили практически полностью снести, а затем воссоздать. В феврале 2023 года мэрия Перми заключила договор с «ЖБК-Строй» на 645,6 млн руб. В будущем здесь планируется разместить школу № 146.
До конца недели планируется закрыть большую часть периметра - со стороны Цирка, ул. Степана Разина и частично со стороны ул. Уральской. После того как территория будет огорожена, по периметру забора планируется установить систему видеонаблюдения. Дом возле пермского Цирка был построен в 1924 году по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. Он начал рушиться в 2017 году, а аварийным его признали в 2019. В настоящее время в доме никто не живет, но здание регулярно горит. Только за последние 4 месяца пожарные выезжали тушить его 5 раз.
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