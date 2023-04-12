На Егошихинском кладбище во время реконструкции некрополя повредили надгробья
Во время благоустройства на Егошихинском кладбище в Перми вместе с деревьями повалили надгробья. Как пишут очевидцы в соцсетях, разрушения появились в ходе реконструкции некрополя. Городская администрация и подрядчик пообещали, что к концу проведения работ все поврежденные мемориалы, плиты и кресты будут восстановлены, проведут работы по озеленению. По плану благоустройство Егошихинского некрополя должно завершится уже 11 июня.Подробности выяснял Сергей Овчинников.
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