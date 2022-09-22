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В Прикамье почти 4 тысячи человек трудоустроены на оплачиваемые общественные работы
Роман Лобанов, слесарь СПК «Колхоз имени Чапаева»: "Сильная ответственность, как еще можно относиться по-другому, если от тебя многое зависит. Это как звено цепи. Одно звено надорвалось, всё — уже вся цепь разорвалась. И любой человек здесь так".
Трудится Роман в рамках федерального проекта по трудоустройству жителей на общественных работах. В проекте Колхоз имени Чапаева участвует с этого года. За одного нанятого сотрудника краевой Минсоц выплачивает работодателю от 20 тысяч рублей в размере минимальной оплаты труда. За лето по данной программе колхоз уже принял 18 человек.
Светлана Уржумова, заведующая Колпашниковской фермой СПК «Колхоз им Чапаева»: "Выполняются корма, следим за кормами, чтобы коровки все были накормлены вовремя. Бьёмся за молоко".
Финансовая поддержка работодателей — одна из дополнительных мер сохранения стабильности на рынке труда в Пермском крае — находится на контроле у губернатора Дмитрия Махонина.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Чтобы помочь людям с трудоустройством – и регион, и федерация принимают беспрецедентные меры поддержки. В этом году на восстановление рынка труда в Прикамье направляем почти 630 млн руб. При этом 560 млн руб. пойдут на субсидии работодателям, которые примут сотрудников или сохранят занятость отдельных категорий работников".
Сегодня в регионе уже почти 4 тысячи человек трудоустроены на оплачиваемые общественные работы. На эти цели работодателям уже перечислены субсидии на сумму порядка 250 млн рублей.
Общественные работы можно организовывать практически во всех сферах экономической деятельности. Например, в строительстве - на возведении дома для сотрудников сельхоз-предприятия. Есть работа по уборке строительного мусора.
Чтобы претендовать на федеральные и краевые субсидии от Министерства социального развития, работодателям необходимо подать заявку в Службу занятости. Уже одобрены заявки 550 работодателей региона. На организованных рабочих местах трудоустроены почти 4 тысячи человек. Искать подходящие предложения от работодателей сегодня можно в том числе помощью сервиса «Работа России».
Марина Визе, заместитель министра социального развития Пермского края: "Колоссальный пакет мер принят и экономическим блоком по поддержке работодателей, и с точки зрения работы службы занятости мы меняем подходы и развиваем технологии поиска работы людей. Всё это привело к тому, что сегодня в Пермском крае мы отмечаем крайне низкий уровень безработицы на уровне 3,4 процента".
Что касается Колхоза имени Чапаева в Кунгурском округе — там началась активная подготовка к зиме. Идет заготовка кукурузы. В том числе, силами общественных работников.
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