В Прикамье почти 4 тысячи человек трудоустроены на оплачиваемые общественные работы

В Министерстве социального развития Пермского края подвели промежуточные итоги программы по поддержанию занятости населения в регионе. Проверка доильного оборудования — важный процесс в молочном производстве, говорит слесарь колхоза имени Чапаева Роман Лобанов. От качественной работы одного человека зависит успех всего коллектива, а в результате — и качество продукта на прилавках.Роман Лобанов, слесарь СПК «Колхоз имени Чапаева»: "Сильная ответственность, как еще можно относиться по-другому, если от тебя многое зависит. Это как звено цепи. Одно звено надорвалось, всё — уже вся цепь разорвалась. И любой человек здесь так".Трудится Роман в рамках федерального проекта по трудоустройству жителей на общественных работах. В проекте Колхоз имени Чапаева участвует с этого года. За одного нанятого сотрудника краевой Минсоц выплачивает работодателю от 20 тысяч рублей в размере минимальной оплаты труда. За лето по данной программе колхоз уже принял 18 человек.Светлана Уржумова, заведующая Колпашниковской фермой СПК «Колхоз им Чапаева»: "Выполняются корма, следим за кормами, чтобы коровки все были накормлены вовремя. Бьёмся за молоко".Финансовая поддержка работодателей — одна из дополнительных мер сохранения стабильности на рынке труда в Пермском крае — находится на контроле у губернатора Дмитрия Махонина.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Чтобы помочь людям с трудоустройством – и регион, и федерация принимают беспрецедентные меры поддержки. В этом году на восстановление рынка труда в Прикамье направляем почти 630 млн руб. При этом 560 млн руб. пойдут на субсидии работодателям, которые примут сотрудников или сохранят занятость отдельных категорий работников".Сегодня в регионе уже почти 4 тысячи человек трудоустроены на оплачиваемые общественные работы. На эти цели работодателям уже перечислены субсидии на сумму порядка 250 млн рублей.Общественные работы можно организовывать практически во всех сферах экономической деятельности. Например, в строительстве - на возведении дома для сотрудников сельхоз-предприятия. Есть работа по уборке строительного мусора.Чтобы претендовать на федеральные и краевые субсидии от Министерства социального развития, работодателям необходимо подать заявку в Службу занятости. Уже одобрены заявки 550 работодателей региона. На организованных рабочих местах трудоустроены почти 4 тысячи человек. Искать подходящие предложения от работодателей сегодня можно в том числе помощью сервиса «Работа России».Марина Визе, заместитель министра социального развития Пермского края: "Колоссальный пакет мер принят и экономическим блоком по поддержке работодателей, и с точки зрения работы службы занятости мы меняем подходы и развиваем технологии поиска работы людей. Всё это привело к тому, что сегодня в Пермском крае мы отмечаем крайне низкий уровень безработицы на уровне 3,4 процента".Что касается Колхоза имени Чапаева в Кунгурском округе — там началась активная подготовка к зиме. Идет заготовка кукурузы. В том числе, силами общественных работников.