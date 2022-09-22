← В Прикамье почти 4 тысячи человек трудоустроены на оплачиваемые общественные работы
В Перми пройдет прямая линия по вопросам начала отопительного сезона →
В Казани будут судить серийного убийцу и грабителя. Среди его жертв - жительницы Перми
Следствием установлено, что преступления совершались с марта 2011 года по октябрь 2012 года в городах Казань, Нижнекамск, Волжск, Ижевск, Нижний Новгород, Чебоксары, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Саратов, Иваново, Киров, Самара, Челябинск и Москва. Тагиров находил одиноких пожилых женщин и обманным путем проникал в их квартиры, представляясь работником коммунальной службы. Затем он нападал на потерпевших, наносил им удары и душил, после чего обыскивал квартиры и похищал имевшиеся там деньги.
"Преступления долгое время оставались нераскрытыми. Следствие обладало данными о генотипе преступника и отрабатывало разные версии, на причастность к совершению преступлений было проверено более 10 тыс. человек с проведением более 5 тыс. экспертных исследований. В декабре 2020 года в результате слаженного взаимодействия следователей, криминалистов Следственного комитета России, экспертов-генетиков Судебно-экспертного центра СК России и оперативных сотрудников МВД России преступник был изобличен и задержан. В ходе допросов Тагиров дал признательные показания и указал обстоятельства совершения преступлений на местах происшествий", - рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.
Также установлено, что Тагиров дважды судим - в 2005 и 2009 годах - за хранение оружия и кражу. Ранее он работал слесарем в одной из коммерческих организаций.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая вину Тагирова в инкриминируемых ему деяниях. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Местное время:
В Прикамье почти 4 тысячи человек трудоустроены на оплачиваемые общественные работы
В Перми вокруг обрушившегося дома начали строить забор
Названы адреса первых 4 муниципальных плоскостных парковок
В Перми построят несколько домов для переселения людей из аварийного жилья
В Перми будет временно ограничено движение транспорта по улице Лодыгина
Чтобы в школу успевали. В Перми изменится расписание автобусов №22 и №39
Проезд по улице Дружбы закрыт для ремонта теплосети
Улица Докучаева вновь стала двухполосной
В Перми будет временно ограничено движение транспорта по парковке на Октябрьской площади
В Перми перенесут остановку «Улица 9 Мая»
Добавить комментарий: