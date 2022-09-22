В Казани будут судить серийного убийцу и грабителя. Среди его жертв - жительницы Перми

В Казани будут судить серийного убийцу и грабителя, жертвами которого стали и жительницы Перми. Главным следственным управлением Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Казани Радика Тагирова. Как сообщает пресс-служба СКР, ему предъявлено обвинение в совершении более 30 убийств, 3 покушений на убийство и более 30 разбойных нападений на пожилых женщин (пп. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч.3, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).Следствием установлено, что преступления совершались с марта 2011 года по октябрь 2012 года в городах Казань, Нижнекамск, Волжск, Ижевск, Нижний Новгород, Чебоксары, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Саратов, Иваново, Киров, Самара, Челябинск и Москва. Тагиров находил одиноких пожилых женщин и обманным путем проникал в их квартиры, представляясь работником коммунальной службы. Затем он нападал на потерпевших, наносил им удары и душил, после чего обыскивал квартиры и похищал имевшиеся там деньги."Преступления долгое время оставались нераскрытыми. Следствие обладало данными о генотипе преступника и отрабатывало разные версии, на причастность к совершению преступлений было проверено более 10 тыс. человек с проведением более 5 тыс. экспертных исследований. В декабре 2020 года в результате слаженного взаимодействия следователей, криминалистов Следственного комитета России, экспертов-генетиков Судебно-экспертного центра СК России и оперативных сотрудников МВД России преступник был изобличен и задержан. В ходе допросов Тагиров дал признательные показания и указал обстоятельства совершения преступлений на местах происшествий", - рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.Также установлено, что Тагиров дважды судим - в 2005 и 2009 годах - за хранение оружия и кражу. Ранее он работал слесарем в одной из коммерческих организаций.Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая вину Тагирова в инкриминируемых ему деяниях. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.