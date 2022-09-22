В Перми вокруг обрушившегося дома начали строить забор

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Представитель городских властей рассказала, что к ним информация о пострадавших в результате обрушения здания не поступала, не жаловались и автомобилисты. Сообщается, что здание уже передано подрядчику для демонтажа, но он не успел начать работы. Зато теперь, видимо, опережает график.
"В настоящее время контракт заключен. Срок выполнения работ у подрядчика- до 15 октября. В принципе, мы идем в графике ", - сообщила Диана Боголепова, директор МКУ "Управление муниципальным жилищным фондом Перми".
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