Минстрой обжалует решение суда по делу о строящемся доме по ул. Горького, 86 в Перми
Ранее сообщалось, что застройщик возводит жилой дом по ул. Горького, 86 большей этажности, чем предполагалось проектом, а стройплощадка захватила тротуар и парковочные места. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин резко прокомментировал строительство дома и поручил навести порядок.
Однако прокуратура не нашла оснований для отзыва разрешения. Тогда региональный Минстрой обратился в суд.
Затем, 18 мая, Арбитражный суд Пермского края принял решение отказать Минстрою в признании представления прокуратуры незаконным.
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