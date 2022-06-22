В Перми осужден мошенник, обманувший 11 человек

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В ходе судебного разбирательства установлено, что мужчина, разработав преступный план, основанный на злоупотреблении доверием граждан, похитил у них свыше 1,3 млн. рублей.
"Злоумышленник подыскивал лиц, нуждающихся в денежных средствах, которые под влиянием обмана с его стороны выступали в качестве заемщиков в банках и кредитных организациях. Далее на полученные средства они приобретали нужный ему товар и передавали его. Полученным товаром, как и деньгами, мошенник распоряжался по своему усмотрению", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Для придания убедительности своим действиям он произвел несколько кредитных платежей, в дальнейшем взносы платить перестал. Свои обязательства перед потерпевшими о возврате кредита мужчина не намеревался исполнять.
Кроме этого виновный, имея в пользовании арендованный автомобиль, продал его без ведома собственника третьему лицу, чем также причинил владельцу крупный материальный ущерб.
От действий мужчины пострадало11 человек. Суд с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 8 тыс. рублей, а также взыскал денежные средства в размере причиненного ущерба.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
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