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С понедельника в Перми порядка 20 домов останутся без холодной воды
Так, 20 июня с 09:00 до 17:00 холодную воду отключат по ул. Стахановской, 23 и ул. Танкистов, 17, 19, 34, 36, 38. Затем, 21 июня, с 09:00 до 20:00 отключение запланировано по ул. Малкова, 26 и 26/1.
Кроме этого, 21 июня в это же время холодной воды не будет по ул. Стахановской, 29, 50, 54. Также отключение холодного водоснабжения пройдёт 22 июня с 09:00 до 19:00. В это время воды не будет по ул. Вильямса, 41, 43, ул. Маршала Толбухина, 6, ул. Никитина, 18.
Помимо этого, 2 июля с 09:00 до 20:00 холодной воды не будет по ул. Вильвенской, 11, 13, 15 и ул. Овчинникова, 2, 5, 7 и 10.
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