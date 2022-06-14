В двух районах Перми откроются городские ярмарки
15 июня в Перми начинают свою работу сразу две городские ярмарки – на Комсомольском проспекте 91/2 и на улице Уинской, 10. На ярмарке жители и гости города смогут приобрести товары ручной работы, аксессуары, картины. Также будет представлен широкий ассортимент товаров от местных производителей. Здесь любой желающий сможет приобрести мёд, сыр, мясо, колбасы, полезные сладости, сухофрукты и орехи. Торговые ряды ждут гостей с 12:00 до 20:00 до 17 июня включительно.
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