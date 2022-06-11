С 14 июня изменится движение 10 автобусных маршрутов в Перми
Маршрут №8: вводится дополнительное отправление с остановки «Садовый» в 6:00.
Маршрут №15: время начала рейса от остановки «Южная» меняется с 19:42 на 19:47.
Маршруте №18: время отправления от остановки «Пермский военный институт» меняется с 7:03 на 6:58.
Маршрут №22: вводится дополнительная остановка «Толбухина» в сторону станции «Молодежная».
Маршрут №32: по просьбам жителей корректируется время отправлений автобусов.
Автобус №40: отправление от Перми II переносится на 18:28 (в выходные) и на 21:05 для состыковок с электропоездами.
Маршрут №44: появится дополнительный рейс в 5:59 от остановки «мкр Камский».
Маршрут №53: добавлен дополнительный рейс в утренние часы пик.
Маршруте №56: время отправления от остановки «Крохалева» переносится с 16:00 на 16:04.
Маршрут №57: вводится дополнительный автобус, что сократит интервал движения.
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