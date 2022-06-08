В Прикамье в честь Дня России и Дня города Перми пройдет около 500 мероприятий

8 июня на заседании правительства Пермского края под председательством Дмитрия Махонина обсудили подготовку и проведение мероприятий, приуроченных сразу к двум значимым событиям. Традиционно 12 июня состоится празднование Дня России, кроме того, столице Прикамья исполнится 299 лет. В этом году эпидемиологическая ситуация позволяет отметить важные даты в полномасштабном формате.Масштабные федеральные и региональные акции и мероприятия, приуроченные ко Дню России, пройдут по всему краю. Планируется, что в них примут участие более полумиллиона человек. Всего запланировано порядка 500 событий, из которых почти 290 организуют муниципалитеты.«Только подведомственные Минкульту учреждения проведут 69 мероприятий, причем пройдут они не только в Перми, но и в 33 муниципалитетах. Украсит насыщенную культурную афишу Перми Дягилевский фестиваль, который откроется накануне праздника, 11 июня. В этом году он снова пройдет под художественным руководством Теодора Курентзиса», – сообщила министр культуры Прикамья Алла Платонова.В программе фестиваля запланированы симфонические и камерные концерты, оперная постановка, перформансы и поэтические читки, классическая и альтернативная музыка, серия экспериментальных театральных и пластических представлений, среди них две мировые премьеры (от 0+ до 18+). Как всегда, будет интересная образовательная программа для профессионалов и фестивальный клуб для зрителей. Завершится программа до 20 июня.С 11 июня стартует акция «Мы с Россией» (0+) – раздача на улицах бело-сине-красных лент. А 12 июня состоится традиционный флешмоб «Флаги России» (0+) – в этот день окна и балконы домов, общественных организаций и предприятий будет украшать российский триколор. Кроме того, в библиотеках края пройдут уроки патриотизма, а в культурно-деловых центрах – праздничные концерты.Специальные события и программы готовятся в краевой столице. Так, в историческом парке «Россия – моя история» будет проведен уличный концерт. Киноцентр «Премьер» (ул. Пионерская, 17) готовится показать киноленту «Пермь – Юрятин. Транзит 1916» (6+) Павла Печёнкина – фильм о том, каким увидел губернский город Борис Пастернак, затем превративший его в «Юрятин» на страницах всемирно известного романа «Доктор Живаго». Показ начнется в 16.00, вход – бесплатный.На площади у Театра-Театра с 12.00 будет идти праздничная программа (0+), в которой примут участие и краевые коллективы. К примеру, Пермский губернский оркестр с 14.00 покажет свои лучшие эстрадные номера. Солисты краевой филармонии выступят в пермском аэропорту. Начало программ – в 12.30 и в 17.30.На Соборной площади с 14.00 дом народного творчества «Губерния» проведет акцию «Белый цветок» (0+). Она будет включать в себя концертную программу, интерактивные площадки и благотворительную продажу цветов. В сквере им. Решетникова состоится открытие бюста великому князю Михаилу Александровичу Романову (0+).Празднование в предъюбилейный год начнется с концерта российской звезды – народной артистки Российской Федерации певицы Валерии. Именно она откроет большой концерт (0+), который начнется на площади возле Театра-Театра 12 июня в 13.00. После почетного звездного гостя перед пермяками выступят творческие коллективы из Перми и Екатеринбурга.Помимо концертной программы городская эспланада станет местом проведения фестиваля барбекю (6+), организованного Министерством промышленности и торговли края. В рамках события будет представлена самая большая в России сковородка, которую изготовили на Мотовилихинском заводе. Пермские повара приготовят 2,5 тыс. порций каши с курицей для гостей и жителей города.На площади возле Дворца культуры им. Солдатова днем запланирован детский фестиваль (0+). Вечером с 21.00 до 23.00 жителей и гостей столицы Прикамья на набережную реки Камы. Там состоится молодежный фестиваль ди-джеев и пермских музыкальных групп (12+).Набережная реки в течение всего дня станет отличным местом отдыха как для семей с детьми, так и для компаний молодежи: днем для малышей будут организованы игровые мастерские и интерактивные занятия (0+), а любители адреналина смогут посмотреть выступления боксеров и воспитанников школы киокусинкай (0+). Все желающие смогут принять участие в уличных танцах (6+). Завершится день праздничным фейерверком в 23.30 (0+).