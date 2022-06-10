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В Перми прошел Фестиваль национальных культур
Софья Ефимова: "Мы живем здесь, и нам же все равно интересно, как другие люди живут, чем занимаются, посмотреть на выступления, как они выступают".
У русских за столом можно попробовать себя в набойке - традиционном украшении текстиля с помощь краски и штампов.
Анна Назарова, народный мастер Пермского края: "Вообще, это характерно для всей территории нашего края, бытовало это как у русских, так у коми-пермяков. У коми-пермяков, например, очень интересные сарафаны дубасы".
Играют настолько задорно, что ансамбль «Камушка» в полном составе решил импровизировать.
Наталья Абдуллина, руководитель младшей группы ансамбля уральского танца «Камушка»: "Хочется поддержать, здесь такая музыка национальная, мы ее редко встречаем".
Танцевать на фестивале национальных культур могут научить всех желающих- к примеру, лезгинка от дагестанцев.
Галина Чадова признается, что татарские танцы не танцевала никогда, но только на мастер-классе поняла, что против национальной природы не попрешь.
Галина Чадова: "Я говорю всегда, я на татарку не сильно похожа, но татарской крови у меня, видимо, много, поэтому сердце сразу же бьется".
Радик Гарипов в своем проекте «Седая Пермь» постарался объединить этническую музыку с электронной. В итоге главные слушатели здесь именно молодежь.
Радик Гарипов, председатель курултая башкир г. Перми: "Все эти композиции авторские, их основная задача - заставить человека думать".
Еще одна прелесть национальных фестивалей в том, что голодным отсюда точно не уйдешь. Национальности как будто соревнуются, чтобы вкуснее накормить гостей, от выбора глаза разбегаются.
В национальном плане Пермский край богат, как никто другой, всего в регионе проживает более 120 национальностей.
Михаил Каменских, директор ассоциации «Пермский этноцентр»: "Более 30 народов представляют свои организации, у них есть интересная культура, история, они готовы об этом рассказывать, показывать жителям, чтобы мы не забывали, что у нас очень сложный пестрый состав".
Заканчивается фестиваль большим концертом этнической музыки. Еще одна прекрасная возможность себя показать и на других посмотреть.
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