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В Прикамье в честь Дня России и Дня города Перми пройдет около 500 мероприятий →
Школьники со всего Прикамья сдавали нормы ГТО
Арсен Исаакян из Соликамска устанавливает рекорд дня — 40 отжиманий. Хотя на золотой знак для мальчиков до 12 лет достаточно 20. Здесь история другая - сильнейших ребят пригласят в сборную.Под проливным дождём, но сохраняя бодрый настрой, на торжественном параде в честь открытия регионального фестиваля ГТО представители 26 сборных команд из муниципальных образований Пермского края -все победители в своих территориях.
Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Спорт — это здоровье, спорт- это умение дружить, я желаю, чтобы это всё было в вашей жизни". Символ признания и полномочий- на плечи олимпийского призёра по греко- римской борьбе Александра Третьякова водружают шарф посла ГТО в Пермском крае.
Александр Третьяков, посол ГТО в Пермском крае: "Несмотря на погоду, у всех хорошее настроение, замечательные эмоции, всего вам самого наилучшего, успехов!"
В Пермском крае фестиваль среди обучающихся общеобразовательных организаций проводится уже не первый год. Это уже стало традицией для школьников, только что закончивших очередной учебный год. Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Мы начинали когда, их было всего 100, сейчас уже 208 человек. Праздник и мероприятие растёт. Выше становится конкуренция, это значит, что ребята, которые станут победителями, более качественно и с более высоким результатом смогут представить Пермский край".
Полученные школьниками знаки ГТО дают дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Впрочем, процесс сдачи нормативов сам по себе интересен. Подтягиваются, плавают, метают мяч, бегают короткие и дальние дистанции. В командах по 8 человек — в классификации комплекса ГТО это 3 возрастная ступень. Амбициозны, все приехали побеждать.
Организацией фестиваля занимается колледж олимпийского резерва — региональный оператор всероссийского комплекса в Прикамье уже много лет. В Перми и городах края открыты и принимают нормативы 48 центров тестирования.
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