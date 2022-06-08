Школьники со всего Прикамья сдавали нормы ГТО

Очередной фестиваль ГТО прошел на пермском стадионе "Динамо". За заветные значки отличия боролись школьники со всего региона, одержавшие победу в своих территориях. Лучшие из лучших сумели сохранить бодрый настрой, несмотря на проливной дождь. У победителей этого этапа впереди поездка в "Артек" на всероссийские соревнования.Испытания ГТО, это про преодоление себя. На рубежах сегодня сильнейшие школьные команды Пермского края.Арсен Исаакян из Соликамска устанавливает рекорд дня — 40 отжиманий. Хотя на золотой знак для мальчиков до 12 лет достаточно 20. Здесь история другая - сильнейших ребят пригласят в сборную.Под проливным дождём, но сохраняя бодрый настрой, на торжественном параде в честь открытия регионального фестиваля ГТО представители 26 сборных команд из муниципальных образований Пермского края -все победители в своих территориях.Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Спорт — это здоровье, спорт- это умение дружить, я желаю, чтобы это всё было в вашей жизни". Символ признания и полномочий- на плечи олимпийского призёра по греко- римской борьбе Александра Третьякова водружают шарф посла ГТО в Пермском крае.Александр Третьяков, посол ГТО в Пермском крае: "Несмотря на погоду, у всех хорошее настроение, замечательные эмоции, всего вам самого наилучшего, успехов!"В Пермском крае фестиваль среди обучающихся общеобразовательных организаций проводится уже не первый год. Это уже стало традицией для школьников, только что закончивших очередной учебный год. Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Мы начинали когда, их было всего 100, сейчас уже 208 человек. Праздник и мероприятие растёт. Выше становится конкуренция, это значит, что ребята, которые станут победителями, более качественно и с более высоким результатом смогут представить Пермский край".Полученные школьниками знаки ГТО дают дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Впрочем, процесс сдачи нормативов сам по себе интересен. Подтягиваются, плавают, метают мяч, бегают короткие и дальние дистанции. В командах по 8 человек — в классификации комплекса ГТО это 3 возрастная ступень. Амбициозны, все приехали побеждать.Организацией фестиваля занимается колледж олимпийского резерва — региональный оператор всероссийского комплекса в Прикамье уже много лет. В Перми и городах края открыты и принимают нормативы 48 центров тестирования.