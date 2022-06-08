Глава Перми поручил оперативно убрать поваленные ветром деревья
Глава Перми Алексей Дёмкин поручил главам районов города оперативно вывезти поваленные ветром деревья. Подрядные организации в городе уже приступили к устранению последствий неблагоприятных погодных условий. Сейчас они убирают упавшие или поваленные деревья, кустарники и ветки.
Поваленные деревья были убраны на улицах Восстания, Быстрых, Инженерная, а также во дворах жилых домов, расположенных на улице Добролюбова, 6 и бульваре Гагарина, 81/2.
По данным подрядчика, на полигон уже вывезли около 250 кубометров порубочных остатков. После работы специализированной техники на местах произведут и ручную уборку территорий.
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