В феврале в Перми родилось 892 ребенка
В управлении ЗАГС администрации Перми сообщили, что в феврале было оформлено 3662 акта гражданского состояния по всем видам, что на 354 акта больше, чем в феврале прошлого года.
Также за прошедший месяц в Перми заключила брак 661 пара. На 17,5% увеличилась активность граждан в вопросах изменения своих личных данных: фамилии, имени, отчества. Так, составлено 97 записей актов о перемене имени. За аналогичный период 2021 года – 80.
В феврале 2022 года в отделах управления ЗАГС администрации Перми было проведено чествование 148 юбилейных супружеских пар, в том числе одной «серебряной» и четырёх «золотых».
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