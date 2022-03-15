В феврале в Перми родилось 892 ребенка

В феврале в Перми зарегистрировано рождение 892 ребенка – 442 мальчика и 450 девочек. В Дзержинском, Индустриальном, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах города Перми зарегистрировано по одной двойне.В управлении ЗАГС администрации Перми сообщили, что в феврале было оформлено 3662 акта гражданского состояния по всем видам, что на 354 акта больше, чем в феврале прошлого года.Также за прошедший месяц в Перми заключила брак 661 пара. На 17,5% увеличилась активность граждан в вопросах изменения своих личных данных: фамилии, имени, отчества. Так, составлено 97 записей актов о перемене имени. За аналогичный период 2021 года – 80.В феврале 2022 года в отделах управления ЗАГС администрации Перми было проведено чествование 148 юбилейных супружеских пар, в том числе одной «серебряной» и четырёх «золотых».