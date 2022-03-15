За сутки в Прикамье выявлено 1 005 случаев коронавируса
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 349 225. За сутки в регионе проведено 1 376 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию.
По состоянию на утро 15 марта в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 427 305 человек. 1 365 989 жителей завершили курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 171 пациент. Из них 59 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 546 человек.
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