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В Перми вынесен приговор налетчику, ограбившему магазин "ради мамы"
Напомним, нападение на продавца магазина произошло в октябре прошлого года на ул. Вижайская. Мужчина забежал в помещение торговой точки и, угрожая сотруднице, потребовал передать ему деньги. При этом налетчик сослался на то, что сбережения нужны на операцию маме. Он забрал из кассы 5 тысяч рублей и скрылся.
"Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в кратчайшие сроки. Известно, что похищенные деньги налетчик потратил на собственные нужды, а легенду про операцию придумал, чтобы вызвать жалость у потерпевшей.
В дальнейшем полицейские установили причастность жителя Свердловской области к совершению еще одной кражи", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Свердловский районный суд г. Перми признал мужчину виновным и приговорил к 7 годам 6 месяцам заключения и штрафу - 100 тысяч рублей. Отбывать наказание налетчик будет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
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