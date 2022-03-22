В Перми вынесен приговор налетчику, ограбившему магазин "ради мамы"

Свердловский районный суд г. Перми вынес приговор жителю Первоуральска 1993 года рождения. Он обвинялся в совершении разбоя и кражи.Напомним, нападение на продавца магазина произошло в октябре прошлого года на ул. Вижайская. Мужчина забежал в помещение торговой точки и, угрожая сотруднице, потребовал передать ему деньги. При этом налетчик сослался на то, что сбережения нужны на операцию маме. Он забрал из кассы 5 тысяч рублей и скрылся."Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в кратчайшие сроки. Известно, что похищенные деньги налетчик потратил на собственные нужды, а легенду про операцию придумал, чтобы вызвать жалость у потерпевшей.В дальнейшем полицейские установили причастность жителя Свердловской области к совершению еще одной кражи", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Свердловский районный суд г. Перми признал мужчину виновным и приговорил к 7 годам 6 месяцам заключения и штрафу - 100 тысяч рублей. Отбывать наказание налетчик будет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.